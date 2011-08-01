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MySQL Sorgu İstatistikleri Nasıl Görüntülenir?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:00 - Tarih: 30 Ekim 2020 - Yorum: 0

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MySQL Sorgu İstatistikleri Nasıl Görüntülenir?MySQL sorgu istatistiklerini öğrenmek oldukça önemlidir. Çünkü SELECT veya UPDATE gibi işlemlerden hangilerinin ne derece fazla, hangisinin daha sık yapıldığını analiz etmek isteyebilirsiniz. Bunun için phpMyAdmin > Durum > Sorgu istatistikleri sekmesine tıklamanız yeterli olacaktır. Akabinde karşınıza hangi sorguların daha çok yapıldığı, detaylı ve grafiksel olarak çıkacaktır. İlgili bölüme ait örnek bir görsel ise hemen aşağıda yer almaktadır.

AYRICA: MySQL Tablo Index Yapısı Nasıl Görüntülenir?

MySQL Sorgu İstatistikleri Nasıl Görüntülenir?

MySQL Sorgu İstatistikleri Nasıl Görüntülenir?

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