MySQL sorgu istatistiklerini öğrenmek oldukça önemlidir. Çünkü SELECT veya UPDATE gibi işlemlerden hangilerinin ne derece fazla, hangisinin daha sık yapıldığını analiz etmek isteyebilirsiniz. Bunun için phpMyAdmin > Durum > Sorgu istatistikleri sekmesine tıklamanız yeterli olacaktır. Akabinde karşınıza hangi sorguların daha çok yapıldığı, detaylı ve grafiksel olarak çıkacaktır. İlgili bölüme ait örnek bir görsel ise hemen aşağıda yer almaktadır.

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MySQL Sorgu İstatistikleri Nasıl Görüntülenir?