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Microsoft, Activision Blizzard'ın Tamamını Satın Alıyor

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:00 - Tarih: 19 Ocak 2022 - Yorum: 0

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Microsoft, Activision Blizzard'ın Tamamını Satın AlıyorTeknoloji devi MicrosoftCall of Duty, Diablo ve Candy Crush gibi oyunların yayıncısı olan Activision Blizzard'ı satın almaya hazırlanıyor. Microsoft, oyun dünyası için oldukça büyük bir şirket olan Activision Blizzard için ise 68.7 milyar doları gözden çıkarmış durumda. İlgili satın alma süreci tamamlandığında ise Microsoft, Sony ve Tencent ardından en büyük üçüncü oyuncu şirketi olacak. 2016 senesinde LinkedIn için 26.2 milyar dolar ödeme yapan Microsoft, bu satın alma için ise daha fazla ödeme yapacak.

Microsoft, Activision Blizzard'ın Tamamını Satın Alıyor

Microsoft, Activision Blizzard'ı Satın Alıyor

Xbox Game Pass'in 25 milyon abonesi bulunduğunu ve yeni satın alma ile yeni oyunların da servise ekleneceğini göz önünde bulundurur isek, abone sayısında yüksek seviyede bir artışın olacağını düşünmek de yanlış olmasa gerek. İlgili satın alma sürecinin ise 2023 yılında tamamlanması öngörülüyor.


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