Merakla Beklenen Dune: Part Two Çekimlerine Başlandı

2021 yılında vizyona giren ve izleyiciler tarafından oldukça beğenilen Dune, ikinci film için sete çıktı. Filmin Twitter hesabından yapılan duyuruya göre Dune: Part Two çekimleri başladı. Yönetmen koltuğunda bir kez daha Denis Villeneuve oturuyor olacak. Filmin ana kadrosunda Dune: Çöl Gezegeni filmin oyuncuları, Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Javier Bardem, Stellan Skarsgård yer alıyor olacak.

Dune: Part Two filminin kadrosuna ise yeni olarak Austin Butler, Florence Pugh, Lea Seydoux, Christopher Walken gibi başarılı oyuncular eklendi.

Frank Herbert’in bilim kurgu kitabından uyarlanan Dune filmi, 10 dalda Oscar’a aday gösterilmiş ve 6 dalda Oscar kazanmıştı. Dune: Part Two, son güncel tarih olarak 17 Kasım 2023’te vizyona girecek.