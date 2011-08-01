Margot Robbie ve Brad Pitt'in Filmi Babylon'dan İlk Fragman

Başrollerinde Margot Robbie, Brad Pitt, ve Tobey Maguire’nin bulunduğu, La La Land ve First Man'in, Oscar ödüllü yönetmeni Damien Chazelle'in yeni filmi Babylon'dan ilk resmi fragman sinemaseverler için yayınlandı.

Film, Hollywood’daki 1920’lerin dünyasına bir bakış atmamızı sağlıyor. Hollywood’un altın çağında geçen hikâyenin anlatıldığı, Toronto Film Festivali’nde galası yapılan Babylon’un, Oscar’a aday olarak gösterilebileceği dile getiriliyor. Birçok ülkede farklı tarihlerde vizyona girecek olan yapım, Türkiye’de, 20 Ocak 2023’te gösterime girecek.

Filmin yayınlanan fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Babylon Fragman İzle