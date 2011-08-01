Mafia: Definitive Edition (Mafia 1 Remake) Sistem Gereksinimleri

Oyuncuların en çok sevdiği mafya oyunu olan Mafia serisi, uzun süren sessizlikten sonra Mafia 1 remake serisi ile tekrar karşımıza çıkıyor. Hangar 13 tarafından geliştirilen ve 2K Games yayımlanan olan Mafia serisinin 2 oyunu Mafia II: Definitive Edition ve Mafia III: Definitive Edition olarak çıkmasına rağmen Mafia I oyununun remake versiyonu henüz satışa sunulmadı.

Yapılan açıklama ile Mafia serisinin 1. oyunu yenilenmiş hikaye ve karakterleri ile 25 Eylül tarihinde Mafia: Definitive Edition adıyla çıkışını gerçekleştirecek. Bilgisayarınızın oyunu kaldırıp kaldırmadığını merak ediyorsanız, aşağıdaki sistem gereksinimlerine göz atabilirsiniz.

Mafia: Definitive Edition Remake Sistem Gereksinimleri (Minimum)

İşlemci: Intel i5-2500K veya AMD FX-8120

RAM: 6 GB

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 bit

Ekran kartı: 2 GB NVIDIA GeForce GTX 660 veya 2 GB AMD Radeon HD 7870

DirectX: 11

HDD: 50 GB

Mafia: Definitive Edition Remake Sistem Gereksinimleri (Önerilen)

İşlemci: Intel i7-3770 veya AMD FX 8350

RAM: 8 GB

İşletim sistemi: Windows 8.1 64 bit

Ekran kartı: 4 GB NVIDIA GeForce GTX 780 veya 4 GB AMD Radeon R9 290X

DirectX: 11

HDD: 50 GB