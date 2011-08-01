macOS'ta App Store Otomatik Güncellemeler Nasıl Açılır?

Bildiğiniz gibi, App Store, uygulamalarınızı her zaman güncel tutabilmeniz için otomatik güncelleme özelliği sunmaktadır. Bu özellik sayesinde ise macOS uygulamalarınız, yeni sürümler çıktığında manuel bir işlem yapmaya gerek kalmadan, otomatik olarak güncellenir. Dilerseniz, bu işlemi nasıl gerçekleştirebileceğimizi hep birlikte öğrenelim.

macOS'ta App Store için Otomatik Güncellemeleri Açmak

Öncelikle, Apple menüsüne tıklayın. (ekranın sol üst köşesindeki elma simgesi) "App Store..." adlı sekmeye tıklayarak, App Store'un açılmasını sağlayın. Ardından ise, "App Store" sekmesine tıklayarak, "Ayarlar..." adlı bölüme giriş yapın. Açılan penceredeki, "Otomatik Güncellemeler" kutucuğunu işaretleyerek, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

App Store otomatik güncelleme özelliği, uygulamalarınızın en yeni sürümlerine kolayca ulaşmanıza olanak tanımaktadır. Dolayısı ile, bu basit adımlarla, manuel güncelleme yapma derdinden kurtulabilirsiniz.