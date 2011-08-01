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macOS Uygulaması "Shottr" Ücretli Oldu: İşte Fiyatı

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:33 - Tarih: 20 Haziran 2023 - Yorum: 0

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macOS Shottr UygulamasıGeçtiğimiz sene sizlerle, mac ekran görüntüsü alma uygulaması olan Shottr'ı tanıtmıştık. O zamanlarda ilgili uygulama tamamen ücretsiz idi. Ancak içerisinde bulunduğumuz yılda, ne yazık ki ücretli oldu. Aslında uygulamayı hâlâ ücretsiz kullanabilirsiniz. Ancak elbette tüm özelliklere erişim sağlamak adına ücretli sürümünü satın almanız gerekmektedir.

AYRICA: Structured: macOS için Müthiş Gün Planlama Uygulaması

macOS Uygulaması "Shottr" Ücretli Oldu: İşte Fiyatı

macOS Ekran Görüntüsü Alma Uygulaması

Şu an için, uygulama tek seferlik bir tutara sahip olup, ilgili tutarın ise 8 dolâr olduğunu dile getirebiliriz. Bu kadar küçük boyutlu olup da, müthiş özellikler ile donatılmış bir uygulama için, uygun bir fiyat olduğunu düşünüyoruz. Buraya tıklayarak, ilgili uygulamanın resmi web sayfasına giderek, güvenli bir şekilde satın alma işlemlerini tamamlamayı düşünebilirsiniz.


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