Apple macOS için geliştirilen işlevsel ve pratik uygulamaları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün sizlerle, ekran görüntüsü alma uygulaması tanıtmak istiyorum. Elbette, macOS ile gelen yerleşik bir ekran görüntüsü alma özelliği mevcut. Ancak çok da kapsamlı değil. Bu yüzden, sizlerle Shottr adlı tamamen ücretsiz ve düzenli güncellemeler alan bir uygulamadan bahsediyor olacağım.

AYRICA: Apple macOS için Günlük Uygulaması: Mini Diary

Apple macOS için Ücretsiz Ekran Görüntüsü Alma Aracı: Shottr

İlgili uygulama ile dilediğiniz şekilde, belirli bir alanın ekran görüntüsünü alabilir, üzerine metin yazabilir ve aldığınız ekran görüntüsüne sayılar ekleyebilirsiniz. Ücretsiz olmasına rağmen, bu kadar fazla özelliğe sahip olması ise hayranlık uyandırıcı bir durum. Aşağıdaki bağlantı ile resmi sitesine ulaşarak, ilgili uygulamayı indirip, hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Adres: Shottr (Ekran Görüntüsü Alma Aracı)