SideNotes uygulamasına yönelik önceki içeriklerimizde sizlerle, sidenotes not rengi belirleme ve sidenotes yazı tipi değiştirme gibi konu başlıklarına ek olarak, sidenotes font boyutu değiştirme ve sidenotes tema değiştirme gibi başlıklara da yer vermiştik. Bugün ise sizlerle, sidenotes konum değiştirme nasıl yapılıyor, bu konu ile ilgili bilgi paylaşımında bulunuyor olacağız. Uygulamanın ekranınızda sağda mı olmasını, solda mı olmasını istiyor iseniz, aşağıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır.
macOS SideNotes Uygulamasında Konum Değiştirme Nasıl Yapılır?
1) Öncelikle Preferences sekmesine tıklıyoruz.
2) Ardından General sekmesine gelelim.
3) Arrangement adlı bölüm ile seçim yapabiliriz.
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