Apple macOS için geliştirilen oldukça faydalı bir uygulama olan SideNotes ile ilgili ipuçları aktarmaya sizler için devam ediyoruz. Bugün ise sizlerle, sidenotes not rengi belirleme nasıl oluyor, bu yönde bilgi vereceğiz. Daha doğrusu, not renginin tamamen renk kaplı mı olması gerektiğini veya yalnızca kenarlık şeklinde mi olması gerektiğini belirleyebileceksiniz. Bu da elbette not rengini belirleyecek bir unsur. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: macOS SideNotes Uygulamasında Yazı Tipi Değiştirme Nasıl Yapılır?

macOS SideNotes Uygulamasında Not Rengi Belirleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Preferences sekmesine tıklıyoruz.

2) Ardından ise Appearance bölümüne giriş yapalım.

3) Note Colors bölümü ile bir seçim yapabiliriz.