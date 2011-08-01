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macOS SideNotes Uygulamasında Not Rengi Belirleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:35 - Tarih: 29 Ağustos 2022 - Yorum: 0

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macOS SideNotes Uygulamasında Not Rengi Belirleme Nasıl Yapılır?Apple macOS için geliştirilen oldukça faydalı bir uygulama olan SideNotes ile ilgili ipuçları aktarmaya sizler için devam ediyoruz. Bugün ise sizlerle, sidenotes not rengi belirleme nasıl oluyor, bu yönde bilgi vereceğiz. Daha doğrusu, not renginin tamamen renk kaplı mı olması gerektiğini veya yalnızca kenarlık şeklinde mi olması gerektiğini belirleyebileceksiniz. Bu da elbette not rengini belirleyecek bir unsur. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır.

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macOS SideNotes Uygulamasında Not Rengi Belirleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Preferences sekmesine tıklıyoruz.

macOS SideNotes Not Rengi Belirlemek 1

2) Ardından ise Appearance bölümüne giriş yapalım.

macOS SideNotes Not Rengi Belirlemek 2

3) Note Colors bölümü ile bir seçim yapabiliriz.

macOS SideNotes Not Rengi Belirlemek 3

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