ChatGPT Canvas, içerik oluştururken kullanıcılara maksimum kontrol sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir düzenleme aracıdır. Bu aracın sunduğu özelliklerden biri de "Uzunluğu Ayarla" fonksiyonudur. Bu özellik sayesinde yazdığınız metnin uzunluğunu kolayca ayarlayabilir, ihtiyacınıza göre daha özet ya da detaylı bir içeriğe dönüştürebilirsiniz.

AYRICA: ChatGPT Canvas'ta "Okuma Seviyesi" Özelliği Nasıl Kullanılır?

ChatGPT Canvas'ta "Uzunluğu Ayarla" Ne İşe Yarar?

Bu özellik, metninizin kapsamını daraltmanıza veya genişletmenize yardımcı olur.

Blog yazısını kısaltarak daha okunabilir hâle getirebilirsiniz.

Teknik bir metni detaylandırarak bilgi yoğunluğunu artırabilirsiniz.

Sosyal medya için daha özet ama vurucu bir versiyon çıkartabilirsiniz.

ChatGPT Canvas'ta "Uzunluğu Ayarla" Özelliği Nasıl Kullanılır?

İlk olarak ChatGPT Canvas içerisinde düzenlemek istediğiniz belgeyi açın. Ekranın sağ alt köşesinde yer alan "kalem" simgesine tıklayın ve seçenekler arasında yer alan "Uzunluğu ayarla" simgesine tıklayın. Son olarak, dilediğiniz uzunluk seviyesini seçerek, işlemleri kolayca tamamlayabilirsiniz.

ChatGPT Canvas'ta "Uzunluğu Ayarla" özelliği sayesinde içeriklerinizi sitenize, hedef kitlenize ve amacınıza göre esnek bir şekilde optimize edebilirsiniz.