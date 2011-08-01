ChatGPT'yi sık sık kullanıyorsanız, farklı içerikler üzerinde çalışırken düzeni korumak için projelere özel adlar vermek oldukça kullanışlıdır. Ancak bazen, önceden verdiğiniz proje adının artık uygun olmadığını düşünebilir ve değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu işlemi nasıl yapabileceğinizi ise adım adım anlatmak istiyoruz.

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ChatGPT'de "Proje Adı" Nasıl Değiştirilir?

Öncelikle ChatGPT hesabınıza giriş yapın. Sol menüde yer alan ve adını değiştirmek istediğiniz projenizin üzerine gelin. Karşınıza çıkan yatay şekildeki üç nokta simgesine tıklayın. Açılan seçenekler arasında yer alan "Projeyi yeniden adlandır" sekmesine tıklayın. Ardından, proje adınız düzenlenebilir hâle gelecektir. Bu şekilde projenizi yeniden adlandırabilirsiniz.

Daha verimli bir kullanım deneyimi için projelerinizi doğru şekilde adlandırmak ve gerektiğinde güncellemek oldukça önemlidir. ChatGPT'nin bu özelliğini kullanarak içerik üretim sürecini daha iyi yönetebilirsiniz.