ChatGPT Canvas, yazılarınızı geliştirmek için sunduğu birçok kullanışlı özellikten biri olan "Düzenleme Öner" ile, metninizin daha akıcı, anlamlı ve etkili hâle gelmesini sağlamaktadır. Bu yazımızda, ilgili özelliğin ne olduğunu ve nasıl kullanılacağını adım adım anlatacağız.

AYRICA: ChatGPT Canvas'ta "Uzunluğu Ayarla" Özelliği Nasıl Kullanılır?

ChatGPT Canvas'ta "Düzenleme Öner" Nedir?

"Düzenleme Öner", seçtiğiniz bir metin bölümü üzerinde ChatGPT tarafından iyileştirme ve yeniden yazım önerileri almanıza olanak tanıyan bir Canvas özelliğidir. Bu sayede:

Yazınızı daha anlaşılır hâle getirebilirsiniz.

Dilbilgisi ve yazım hatalarını otomatik olarak gözden geçirebilirsiniz.

ve yazım hatalarını otomatik olarak gözden geçirebilirsiniz. Anlatım gücünü artırabilirsiniz.

ChatGPT Canvas'ta "Düzenleme Öner" Özelliği Nasıl Kullanılır?

İlk olarak ChatGPT Canvas içerisinde düzenlemek istediğiniz belgeyi açın. Ekranın sağ alt köşesinde yer alan "kalem" simgesine tıklayın ve seçenekler arasında yer alan "Düzenleme öner" simgesine tıklayarak, işlemleri kolayca tamamlayabilirsiniz.

Sonuç olarak, ChatGPT Canvas'taki "Düzenleme Öner" özelliği, yazılarınıza son dokunuşları yapmak ve anlatımınızı daha etkili hâle getirmek için mükemmel bir yardımcıdır. Bu özelliği düzenli olarak kullanarak, zamanla kendi yazı becerilerinizi de geliştirebilirsiniz.