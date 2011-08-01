Apple macOS için geliştirilmiş olan müthiş derecede pratik bir uygulama olan SideNotes ile ilgili faydalı içerikler kaleme almaya devam ediyoruz. Konu ile ilgili olarak ise önceki içeriklerimizde, sidenotes tema değiştirmek ve sidenotes font boyutu değiştirmek hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Bugün ise sizlerle, sidenotes yazı tipi değiştirme nasıl oluyor, bu yönde bilgi vereceğiz. Aşağıdaki adımları izleyerek, uygulamada gözünüze daha güzel gelen bir yazı tipini seçebilirsiniz. O hâlde ilgili adımlara göz atıyor olacağız.

AYRICA: Apple macOS için Benzersiz Not Alma Uygulaması: SideNotes

macOS SideNotes Uygulamasında Yazı Tipi Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar butonuna tıklayalım.

2) Ardından Preferences sekmesine tıklıyoruz.

3) Text bölümünde yer alan Font adlı açılır menüden mevcut olan yazı tipleri arasından seçim yapabiliriz.