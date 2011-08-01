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macOS SideNotes Uygulamasında Font Boyutu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:30 - Tarih: 27 Ağustos 2022 - Yorum: 0

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macOS SideNotes Uygulamasında Font Boyutu Değiştirme Nasıl Yapılır?macOS için geliştirilen ve oldukça da faydalı bir uygulama olan SideNotes ile ilgili olarak bir önceki içeriğimizde, sidenotes tema değiştirmek nasıl oluyor, bu yönde bilgi vermiştik. Bugün ise sizler için, sidenotes font boyutu değiştirme nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Uygulamayı kullanırken, hangi font boyutu gözünüze daha iyi geliyor ise, aşağıdaki adımları uygulayarak değişim sağlayabilirsiniz. Dilerseniz hemen ilgili adımlara göz atalım.

AYRICA: Apple macOS için Benzersiz Not Alma Uygulaması: SideNotes

macOS SideNotes Uygulamasında Font Boyutu Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Preferences sekmesine tıklıyoruz.

macOS SideNotes Font Boyutu Değiştirmek 1

2) Ardından Text adlı bölüme giriş yapalım.

macOS SideNotes Font Boyutu Değiştirmek 2

3) Font Size adlı skalayı değiştirerek, font boyutunu belirleyebiliriz.

macOS SideNotes Font Boyutu Değiştirmek 3

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