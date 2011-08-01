Lord of the Rings: Gollum Ön Siparişe Açıldı!

Daedalic Entertainment’in geliştiriciliğini, yayıncılığını ise Nacon ile birlikte yaptığı Lord of the Rings: Gollum’un 2023 yılı içerisinde çıkış yapması bekleniyordu. J.R.R. Tolkien’in Yüzüklerin Efendisi serisiyle tanıdığımız Gollum’un video oyunu nihayet ön siparişe açıldı. Oyunun ön sipariş fiyatı ve sistem gereksinimleri de açıklandı.

25 Mayıs itibariyle PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series konsolları için siparişe açılacak oyunun Epic Games ve Steam üzerinde standart sürüm fiyatı 595 TL olarak belirlendi. Precious Edition adlı özel sürüm ise 695 TL olacak. Konsol fiyatları ise 599 ile 699 arasında değişebilir.

The Lord of the Rings: Gollum Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10/11 (64 bit)

Windows 10/11 (64 bit) İşlemci: Intel i7-4770, AMD Ryzen 5 1600

Intel i7-4770, AMD Ryzen 5 1600 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: GTX 1080/RTX 2060

GTX 1080/RTX 2060 DirectX: 11 Sürüm

11 Sürüm Depolama Alanı: 45 GB

45 GB Ekstra Notlar: Orta ayar 1080p, Işın İzleme kapalı

The Lord of the Rings: Gollum Önerilen Sistem Gereksinimleri