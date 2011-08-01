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Lies of P Çıkış Tarihi Açıklandı (Video)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 09:56 - Tarih: 21 Şubat 2023 - Yorum: 0

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Lies of PRound 8 Studio tarafından geliştirilen, Pinokyo'nun hikayesini farklı bir açıdan anlatan ve bu yılın merakla beklenen Aksiyon RPG oyunu Lies of P çıkış tarihi açıklandı. Simon adındaki yeni karakterin tanıtım fragmanıyla birlikte oyunun çıkış tarihi de duyurulmuş oldu. Yapılan açıklamaya göre Lies of P, bu Ağustos ayında Xbox, PlayStation ve PC için piyasadaki yerini alacak.

Lies of P Çıkış Tarihi

Lies of P Tanıtım Fragmanı


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