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Kung Fu Panda 4'ün Vizyon Tarihi Belli Oldu

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 14:58 - Tarih: 15 Ağustos 2022 - Yorum: 0

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Kung Fu Panda 4Kung Fu Panda severlere müjdeli bir haberimiz var! Sevilen animasyon serisi Kung Fu Panda’nın 4.filmi için vizyon tarihi açıklandı. Dreamworks’ün Twitter hesabından 8 Mart 2024’te gösterime gireceği açıklanan Kung Fu Panda 4, 2016 yılında üçlemenin, son filminin yayınlandığı tarihten bu yana, vizyona girecek Kung Fu Panda serisinin merakla beklenen dördüncü filmi olacak.

Kung Fu Panda 4 Vizyon Tarihi

DreamWorks’ün gişede en çok hasılat yapan animasyon filmi Kung Fu Panda, izleyicilerden ve eleştirmenlerden de olumlu yorumlar almıştı. Bu kadar uzun bir aradan sonra serinin 4. filmi nasıl olacak, hep birlikte göreceğiz ancak yine de sevimli panda Po’nun maceralarını izlemek keyifli olacak, burası kesin.


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