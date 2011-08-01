Korku Oyunu Greyhill Incident için Yeni Fragman Geldi

Perp Games'in yayıncılığını Refugium Games'in ise geliştiriciliğini üstlendiği, uzaylı temalı korku oyunu Greyhill Incident için yeni bir fragman paylaşıldı. Alien Day adlı paylaşılan bu fragmanda etkileşime geçebildiğimiz çevre unsurları, ortamlar, bazı karakterler ve daha fazlası görülüyor.

Hayatta kalma odaklı tek oyunculu oyun, 90'lar temasını bizlere aktarmayı hedefliyor. Birinci şahıs bir kamera bakış açısıyla oynayacağımız Greyhill Incident, 9 Haziran'da PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 ve PC için çıkışını yapacak.

Oyun için paylaşılan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Greyhill Incident - Alien Day Tanıtım Videosu