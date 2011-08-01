Kingdom Come: Deliverance, Epic Games Tarafından Kısa Süreliğine Ücretsiz Olarak Sunuluyor

Orta Çağı konu alan rol yapma oyunu Kingdom Come: Deliverance, Epic Games Store'da ücretsiz oldu. Bu popüler oyunu, başlayan kampanyayla birlikte, 2 Ocak günü Türkiye saati ile 19.00'a kadar ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Kingdom Come: Deliverance, Epic Games Store'da Ücretsiz!

Kingdom Come: Deliverance 2'nin çıkış tarihinin 4 Şubat 2025 olarak açıklandığı bu dönemde, seriye yeni başlayacak olanlar için bu bir fırsat niteliği taşıyor. Oyunun devamı niteliğindeki bu ikinci yapım, ana karakter Henry'nin hikâyesine kaldığı yerden devam edecek. Dolayısıyla, ilk oyunun hikâyesini ve oynanış mekaniklerini öğrenmek, yeni oyundan maksimum keyif almanızı sağlayabilecektir.

Kingdom Come: Deliverance'ın hikâyesi aşağıdaki gibi özetlenebilir.

"Orta Çağ'daki bir iç savaşın ortasında, istilacılar köyünüzü basar ve ailenizi katleder. Bu vahşetten kıl payı kurtularak elinize kılıcınızı alır ve savaşa hazırlanırsınız. Ailenizin öcünü almak ve istilacı güçleri püskürtmek ise sizin elinizdedir."

Orta Çağ temalarına ilgi duyanlar için bu oyun tam anlamıyla biçilmiş kaftan diyebiliriz. Geleneksel RPG'lerden farklı olarak, Kingdom Come: Deliverance, simülasyon özelliklerine yakın bir deneyim sunuyor. Bu sayede, oyuncuları daha derin bir şekilde oyunun dünyasına dâhil ediyor. Ancak, oyunun tam anlamıyla bir simülasyon olmadığını da belirtmek gerekiyor.

Kingdom Come: Deliverance'ı oynamak için harika bir fırsat olan bu kampanyayı kaçırmak istemiyorsanız, hemen buraya tıklayarak, oyunu ücretsiz olarak edinebilirsiniz.