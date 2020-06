Kenneth Grahame Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Kitapları

Kimdir kategorisi için hazırladığımız bugünkü yazımız ise; "Kenneth Grahame Kimdir?" 8 Mart 1859 yılında dünyaya gelen İngiliz yazar Kenneth Grahame, en ünlü eseri olan "The Wind in the Willows (Söğütlerdeki Rüzgâr)" ile tanınmıştır. Çocuk edebiyatı için önemli eserinin ardından The Reluctant Dragon (Zoraki Ejderha) adlı eserini kaleme almıştır.

Ayrıca yazarın bu iki önemli eseri de daha sonra Disney tarafından sinemaya uyarlanmıştır. Son olarak Kenneth Grahame, 6 Temmuz 1932'de yaşamını yitirmiştir.

Kenneth Grahame Kitapları

Pagan Papers - 1893

The Golden Age - 1895

Dream Days - 1898

The Reluctant Dragon (Zoraki Ejderha) - 1898

The Headswoman - 1898

The Wind in the Willows (Söğütlerdeki Rüzgâr) - 1908

Kimdir başlıklı yazı dizimizin bugünkü içeriği Kenneth Grahame kimdir? idi.