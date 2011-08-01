Kenneth Grahame Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Kitapları

Kimdir kategorisi için hazırladığımız bugünkü yazımız ise; "Kenneth Grahame Kimdir?" 8 Mart 1859 yılında dünyaya gelen İngiliz yazar Kenneth Grahame, en ünlü eseri olan "The Wind in the Willows (Söğütlerdeki Rüzgâr)" ile tanınmıştır. Çocuk edebiyatı için önemli eserinin ardından The Reluctant Dragon (Zoraki Ejderha) adlı eserini kaleme almıştır.
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Ayrıca yazarın bu iki önemli eseri de daha sonra Disney tarafından sinemaya uyarlanmıştır. Son olarak Kenneth Grahame, 6 Temmuz 1932'de yaşamını yitirmiştir.
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Kenneth Grahame Kitapları
- Pagan Papers - 1893
- The Golden Age - 1895
- Dream Days - 1898
- The Reluctant Dragon (Zoraki Ejderha) - 1898
- The Headswoman - 1898
- The Wind in the Willows (Söğütlerdeki Rüzgâr) - 1908
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