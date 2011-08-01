Bazı web sitelerinde sayfa yenilendiğinde rastgele gösterilen güzel sözler, ipuçları, nasıl yapılır üzerine bilgiler görmüş olmalısınız. JavaScript ile her sayfa yenilendiğinde rastgele söz göstermek elbette mümkündür. Aşağıdaki kodları, temanızın dilediğiniz alanına eklemeniz yeterli olacaktır. CSS ile biçimlendirme de yapabilirsiniz. İlgili kodları tabii ki Blogger'da ve WordPress'te de kullanabilirsiniz. Kırmızı alanları ise dilediğiniz metinler ile değiştirmeniz bu yönde yeterlidir.

AYRICA: JavaScript ile Cümle Sonuna Yeni Kelime Ekleyelim

JavaScript ile Sayfa Yenilendiğinde Rastgele Söz Gösterelim