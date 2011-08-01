Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

JavaScript ile Sayfa Yenilendiğinde Rastgele Söz Gösterelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 04:55 - Tarih: 18 Nisan 2022 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


JavaScript ile Sayfa Yenilendiğinde Rastgele Söz GösterelimBazı web sitelerinde sayfa yenilendiğinde rastgele gösterilen güzel sözler, ipuçları, nasıl yapılır üzerine bilgiler görmüş olmalısınız. JavaScript ile her sayfa yenilendiğinde rastgele söz göstermek elbette mümkündür. Aşağıdaki kodları, temanızın dilediğiniz alanına eklemeniz yeterli olacaktır. CSS ile biçimlendirme de yapabilirsiniz. İlgili kodları tabii ki Blogger'da ve WordPress'te de kullanabilirsiniz. Kırmızı alanları ise dilediğiniz metinler ile değiştirmeniz bu yönde yeterlidir.

AYRICA: JavaScript ile Cümle Sonuna Yeni Kelime Ekleyelim

JavaScript ile Sayfa Yenilendiğinde Rastgele Söz Gösterelim

<div id="factDisplay"></div>
<script>
(function newFact() {
var facts = ['Metin 1', 'Metin 2', 'Metin 3'];
var randomFact = Math.floor(Math.random() * facts.length);
document.getElementById('factDisplay').innerHTML = facts[randomFact];
})();
</script>


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık