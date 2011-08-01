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İnterneti Yavaş Oyuncular için Steam'den Yenilik!

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 09:58 - Tarih: 22 Eylül 2021 - Yorum: 0

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SteamPopüler dijital oyun platformu olan Steam, oyuncuların ilgisini çekecek projeler üzerinde çalışıyor. Geliştirilen projenin özelliklerin biri düşük internet hızlarından şikayet eden kullanıcıları ilgilendiriyor. Buna göre oyuncular, Steam üzerinden satın aldıkları oyunun indirme aşamasında tam indirilmesini ve kurulmasını beklemeden oynayabilecekler.

Steam Platformu

Diğer bir yenilik ise oyun kurulduktan sonra sabit diskte oluşan şişkinliğe son vermek. Öyle ki, yükleme sonrası kurulum dosyaları silinecek ve kullanıcılar, oyunun sabit diskte ne kadar yer tutacağını sağlıklı bir biçimde öğrenebilecek.


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