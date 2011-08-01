Instagram, canlı yayın özelliğini kullanmak isteyen kullanıcılar için dikkat çeken bir kısıtlama getirdi. Artık yalnızca herkese açık hesaba sahip ve en az 1.000 takipçisi bulunan kullanıcılar bu özelliği kullanabilecek. Daha önce tüm kullanıcılar, takipçi sayısı ya da hesap durumu fark etmeksizin canlı yayın açabiliyordu.

Instagram Canlı Yayın Özelliği için Getirilen Takipçi Sınırı

Kurala uymayan kullanıcılar canlı yayın başlatmak istediklerinde, hesaplarının artık bu özelliğe uygun olmadığını belirten bir uyarıyla karşılaşıyor. Sosyal medyada pek çok kullanıcı bu değişikliğe tepki göstererek, uygulamanın küçük içerik üreticileri için engelleyici olduğunu savundu.

Bu adım, Instagram'ı TikTok’un politikalarıyla daha da benzer hâle getiriyor. Zira TikTok’ta da canlı yayın açabilmek için minimum 1.000 takipçi şartı bulunuyor. YouTube ise bu konuda daha esnek davranarak, yalnızca 50 aboneyle canlı yayına izin veriyor.

Instagram, kararın gerekçesini doğrudan açıklamasa da canlı yayın deneyimini iyileştirmek istediğini belirtiyor. Ayrıca, düşük kaliteli ve az izleyiciye ulaşan yayınların platformdan arındırılmasıyla sunucu maliyetlerinin düşürülmesinin de hedeflenmiş olabileceği düşünülüyor.

Her ne kadar yeni başlayan içerik üreticileri için moral bozucu bir hamle olsa da, bu düzenlemenin uzun vadede daha kaliteli yayınların önünü açabileceği öngörülüyor.