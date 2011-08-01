Instagram Mavi Tik Türkiye'de Kullanıma Sunuldu: İşte Fiyatı!

Geçtiğimiz aylarda Twitter’ın mavi tik aboneliği Türkiye’de kullanıma sunulmuş, ardından gözler Instagram’a çevrilmiş idi. Şimdi ise, Instagram için beklenen adım geldi. Bir süredir deneme aşamasında olan ilgili özellik nihayet Türkiye’de de kullanılabilir olacak ancak Meta bunun için, kullanıcılardan öncelikle bekleme listesine katılmalarını talep ediyor.

Instagram Mavi Tik Nedir? Instagram Mavi Tik Fiyatı

Mavi tik alabilmek ve bekleme listesine katılabilmek için; Instagram profilinizdeki menü ikonuna tıkladığınızda, Meta Verified yazan kısmı seçmeniz ve akabinde “Bekleme Listesine Katıl” butonunu aktifleştirmeniz gerekiyor.

Eğer web üzerinden Instagram mavi tik aboneliğini tercih etmeyi düşünürseniz 11,99 dolar ödemelisiniz. Mobil Instagram mavi tik ücreti ise 14,99 dolar. Mavi tik aboneliğine sahip kullanıcılar, ekstra özelliklerden faydalanabilecekler.

Ek olarak, mavi tik alabilmeniz için kimlik bilgilerinizi Instagram müşteri hizmetleriyle paylaşmanız ve 18 yaşından büyük olmanız gerekiyor. Eğer, henüz Meta Verified seçeneğini Instagram hesaplarınızda göremiyor iseniz endişe etmeyin, çok yakında gelecek.