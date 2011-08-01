Instagram "Mavi Tik" Aylık 11,99 Dolar Olacak!

Twitter’ın aylık 8 dolar karşılığındaki abonelik ile kullanıcılara mavi tik vermesinden sonra Facebook'un çatı şirketi Meta da gecikmedi. Facebook ve Instagram kullanıcılarının mavi tik alabilmesi için ücretli bir şekilde aylık abonelik gerekecek.

Instagram Mavi Tik Satın Alma

Yeni abonelik sistemi şimdilik Avusturalya ve Yeni Zelanda kullanıcıları ile test aşamasında. Hizmetin yıl içerisinde daha fazla ülkeye gelmesi bekleniyor.

Instagram mavi tik satın almak ne kadar? diye merak edenler için söyleyelim, Instagram ve Facebook'ta mavi tik sahibi olmak web üzerinden 11.99$ ve mobil üzerinden ise 14.99$ değerinde. Ayrıca kullanıcıların 18 yaş üzerinde olması ve profilindeki adı ve fotoğrafıyla eşleşen kimlik kartını iletmesi isteniyor.