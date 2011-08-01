Instagram, Gönderilerin Tekrar Paylaşılmasına İzin Verecek

Instagram, nihayet beklenen özelliğin deneme testlerine başladı. Bildiğiniz üzere, Twitter’da, gönderileri “Repost” özelliğiyle kullanıcılar, yeniden kendi profil akışlarında paylaşabiliyorlar. Instagram, bir süredir üzerinde çalıştığı özellikle, Twitter’daki gibi, yayınlanan gönderilerin, diğer kullanıcılar tarafından tekrar paylaşılmasını sağlayacak.

Instagram'a Yeni Özellikler Geliyor

İlgili özellikle beraber, kişilerin profilinde “Repost” sekmesi bulunacak, böylelikle orijinal içeriklerin izlenme akışı da korunmuş olacak. Bu özelliğin uzun zamandır Instagram’da da olması gerektiği konuşuluyordu. Meta bünyesinde faaliyetlerini yürüten şirket, kullanıcıların taleplerini değerlendirmeyi ihmal etmiyor.

Özellikler yalnızca bununla da sınırlı kalmıyor. Instagram, Reels videolarına, “Beğenenler” eklentisi getirmeyi planlıyor. Böylelikle, Reels videolarını beğenen kişi sayısı ve bilgileri hakkında fikir sahibi olunabilecek.

Reels içerikli geliştirilen bir diğer özelliğe göre ise, kullanıcılar, Reels içeriklerini yalnızca yakın arkadaşları ile paylaşabilme imkanı bulacak.

Son olarak uygulama, kullanıcıların, dilediği kişilerin mesajlarını süreli olarak sessize almasına izin verecek. Instagram, deneme testinde olan bütün bu özelliklerle birlikte, kullanıcıları tarafından epey takdir görecek gibi görünüyor.