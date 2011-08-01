Instagram, CZN Burak'ı Takip Etmeye Başladı

Instagram'da yer alan yüz milyonlarca takipçisi bulunan hesapların en üstünde, 340 milyonu aşan takipçi sayısı ile Instagram'ın resmi hesabı yer alıyor. Şu an için sadece 222 kişiyi takip eden Instagram resmi hesabı, asıl adı Burak Özdemir olan CZN Burak'ı takibe aldı. Sadece takip değil, ayrıca CZN Burak'ın profilini hikaye olarak da paylaştı.