Instagram'da yer alan yüz milyonlarca takipçisi bulunan hesapların en üstünde, 340 milyonu aşan takipçi sayısı ile Instagram'ın resmi hesabı yer alıyor. Şu an için sadece 222 kişiyi takip eden Instagram resmi hesabı, asıl adı Burak Özdemir olan CZN Burak'ı takibe aldı. Sadece takip değil, ayrıca CZN Burak'ın profilini hikaye olarak da paylaştı.
Instagram, CZN Burak'ı Takip Etmeye Başladı
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:59 - Tarih: 29 Mart 2020 - Yorum: 0
Önerilen Bağlantılar
Teknobeyin.com
3
Enpara Günlük ATM Para Çekme Limiti Değiştirme
Şahin Gezici
4
Eğer Bugün Hayatının Son Günü Olsaydı Ne Yapardın?
Doğan Gezici
Diğeri »
- Linux Mint Saat Bölümünde Tarihi de Gösterelim
- Instagram, CZN Burak'ı Takip Etmeye Başladı
- Redmi K30 Pro Satışları Şirketi Sevindirdi
- Linux Mint Saat Bölümünde Saniyeleri de Gösterelim
- Epic Games Store'da 165 TL Değerinde Üç Oyun Ücretsiz
- Google Chrome Şifre Kaydetmiyor Sorunu ve Çözümü
- Huawei P40 Pro Plus Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı
- Huawei P40 Pro Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı
- Huawei P40 Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı
- Online Photoshop Benzeri Süper Uygulama: Photopea
Yorum bulunmamaktadır.