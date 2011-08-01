Dünyanın en büyük sosyal medya plâtformlarından biri olan Instagram, çeşitli yenilikleri kullanıcılarına sunmaya devam ediyor. Bir süre önce ise nihayet resmi koyu tema (karanlık mod) özelliği geldi. Ancak bu özellik şu an tüm kullanıcılar için aktif durumda değil. Eğer sizin hesabınız için karanlık mod özelliğinin aktif olup olmadığını kontrol etmek istiyor iseniz, aşağıdaki görselde yer alan "Toggle Theme" sekmesini kontrol etmeniz yeterli olacaktır. Hepsi bu kadar...

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Instagram Bilgisayarda Koyu Mod Açma Nasıl Yapılır?

Böylelikle, instagram bilgisayarda karanlık mod özelliğini aktive etmiş olacaksınız. Muhtemelen karanlık mod özelliği kısa bir süre sonra tüm kullanıcılar için aktive edilecektir kanısındayız. Beklemeye devam ediniz.

Bu içeriğimizde sizler için, instagram koyu tema açma nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi aktarımı sağlamış olduk. Instagram'ı bilgisayarda daha sık kullanıyorsanız ve gözleriniz de yoruluyor ise, yukarıdaki görselde yer alan sekmeye tıklayarak hemen karanlık modu aktif hâle getirebilmektesiniz.