Huawei Mate Xs Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı

Huawei, düzenlediği etkinlik ile yeni katlanabilir akıllı telefonu Huawei Mate Xs’i tanıttı. Telefon halindeyken 6.6 inçlik 2.480 x 1.148 piksel çözünürlüklü OLED ekrana sahip cihaz, açık şekilde de 8 inçlik bir boyuta ulaşıyor.

Huawei Mate Xs Özellikleri

5G destekli akıllı telefon, gücünü Kirin 990 işlemcisinden ve 8 GB RAM belleğinden alıyor. Depolama kısmında da 512 GB'lık bir kapasitenin olduğunu belirtelim.

Kamera tarafına baktığımızda ana kamera olarak 40 MP'lik sensör bizleri karşılıyor. Ayrıca ona 8 MP telefoto + 16 MP F/2.2 diyaframlı ultra geniş açı + TOF 3D derinlik sensörü eşlik ediyor. Telefonda selfie kamerası bulunmuyor.

4.500 mAh değerinde bataryaya sahip olan akıllı telefon, 55W SuperCharge destekli hızlı şarj ile geliyor. Ayrıca telefonda özel bir soğutma teknolojisi kullanılmış.

Huawei Mate Xs Fiyatı Ne Kadar?

Android 10 işletim sistemiyle kutusundan çıkacak olan ve kırmızı - yeşil renk seçeneklerine sahip olan Huawei Mate Xs, 2.700 dolarlık bir fiyat etiketine sahip.