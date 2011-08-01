HTML ile tablo oluşturmak çok kolay. Ancak oluşturulan ilgili tabloda, istenmeyen boşluklar meydana gelebilmektedir. Bu durum ise, maalesef ki pek de güzel bir görünüm sunmaz. Boşlukları CSS ile verecekseniz, HTML tablo yapısındaki boşlukları kaldırmak isteyebilirsiniz. Bunun için ise, default HTML parametrelerini kullanmak yeterli olacaktır. Örnek bir kullanım aşağıda verilmiş olup, kendi tablo yapınıza da ilgili parametreleri ekleyebilirsiniz. Hepsi bu...

HTML Tablo Yapısındaki Boşlukları Kaldıralım

<table>

Tablonuz için yukarıdaki kod yerine, aşağıdakini kullanın.

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

Bu içeriğimizde, HTML tablodaki boşlukları kaldırmayı öğrenmiş olduk. Yukarıdaki parametreler, tabloda yer alan tüm boşlukları v.b. kaldıracaktır.