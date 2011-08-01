Henry Cavill, The Witcher Dizisinden Ayrılıyor! Yerine Kim Gelecek?

Netflix'in sevilen dizisi The Witcher'dan üzücü bir haber geldi. Popüler dizinin başrol oyuncusu Henry Cavill, Rivialı Geralt karakterini canlandırdığı diziden ayrılacağını duyurdu. Dizinin 4. sezonunda Henry Cavill’i Geralt rolünde göremeyeceğiz. Andrzej Sapkowski’nin aynı isimli kitabından Netflix orijinal fantezi-drama kategorisinde hazırlanan The Witcher’ın 3.sezonu beklenirken, Henry Cavill’in 4.sezonda olmayacağının duyurulması hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Cavill, Instagram hesabında bir paylaşım yaptı ve: “Rivialı Geralt olarak yolculuğum hem canavarlar hem de maceralarla doluydu. Ancak ne yazık ki dördüncü sezonda madalyonumu ve kılıçlarımı bırakacağım.” diyerek ayrılık haberlerini doğrulamış oldu. Ek olarak açıklamasında, kendisinin yerine Liam Hemswort’ün Geralt rolünü devralacağını duyurdu.

Liam Hemsworth da Instagram hesabında bir paylaşım yaptı ve şu sözleri ekledi: "Bir Witcher hayranı olarak Rivialı Geralt'ı oynama fırsatı beni çok mutlu etti. Henry Cavill inanılmaz bir Geralt oldu ve bana dizginleri teslim ettiği ve macerasının bir sonraki bölümü için Beyaz Kurt'un kılıçlarını almama izin verdiği için onur duyuyorum.”

Bütün bu gelişmelerden sonra The Witcher dizisi cephesinde başrol değişikliği nasıl bir yankı uyandıracak, hep birlikte göreceğiz.