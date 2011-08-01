Harry Potter'ın Hagrid'i Robbie Coltrane Hayatını Kaybetti

Herkesin çok sevdiği, dünyaca ünlü Harry Potter film serilerinin sevilen oyuncusu Robbie Coltrane, hayatını kaybetti. Rubeus Hagrid rolüyle tanıdığımız oyuncu 72 yaşındaydı ve son iki yıldır sağlık sorunlarıyla ilgileniyordu.

Henüz ölüm nedeni açıklanmasa da, onu kaybetmiş olmamız çok üzücü. Son olarak geçtiğimiz yılbaşında yayınlanan Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts bölümünde, “Filmler nesilden nesile yayınlanacak, çocuklarımın çocukları görecek. Ben 50 yıl sonra burada olmayacağım ama Hagrid olacak.” demişti.

Harry Potter kitapları ve filmleriyle, hiç şüphesiz ki her kesimden herkesin çok sevdiği bir seri. Robbie Coltrane, Hagrid karakteri ile gönlümüze taht kurmuş, ona olan saygı ve sevgimizin artmasını sağlamıştı. Söylediği gibi, o belki artık yok ancak Hagrid daima bizimle…

Huzur içinde uyu Robbie Coltrane.