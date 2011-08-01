Oyun dünyasının efsanevi yapımlarından biri olan Half-Life 2, 20. yıl dönümünü görkemli bir güncellemeyle kutluyor. Valve’ın hazırladığı bu güncelleme, hem nostalji severleri hem de yeni oyuncuları memnun edecek bir dizi yenilikle karşımıza çıkıyor. Üstelik sınırlı bir süre için tamamen ücretsiz!

FPS türünün mihenk taşlarından olan Half-Life 2, bu güncellemeyle hem görsel hem de teknik anlamda yenilendi. Valve, oyunseverlere eşsiz bir deneyim sunmak için oyuna kapsamlı bir Steam Workshop desteği ekledi. Bu entegrasyon sayesinde, mod eklemek ve düzenlemek artık çok daha kolay hâle geldi. Oyuncular, zahmetsiz bir şekilde oyun içi modları etkinleştirebilecek.

Half-Life 2’nin 20 yıl önceki sürümünü özleyenler için Valve nostaljik bir dokunuş da yaptı. Oyun, eski kan ve ateş efektlerini tekrar görmek isteyenlere “steam_legacy” seçeneğiyle 2004 yılına ait orijinal deneyimi yaşama şansı sunuyor. Bu seçenek, eski ve yeni nesil oyuncuları aynı çatı altında buluşturmayı hedefliyor. Yeni sürüm ise modern oyuncular için optimize edilmiş görseller, güncellenmiş haritalar ve geliştirilmiş kontrol mekanizmalarıyla geliyor.

Episode One ve Episode Two Bölümleri Bir Arada

Valve, yalnızca ana oyunu değil, Half-Life 2: Episode One ve Episode Two bölümlerini de bu özel güncellemenin bir parçası hâline getirdi. Tüm bu içerikler artık tek bir pakette sunuluyor, böylece hikâyenin tamamını kesintisiz bir şekilde deneyimlemek mümkün hâle geliyor.

Half-Life 2: 20. Yıl Dönümü Belgeseli

Half-Life 2’nin 20. yıl dönümüne özel olarak, oyun 18 Kasım 2024 tarihine kadar Steam üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek. Bu tarihten sonra ise 9,99 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışta olacak. Kaçırmak istemeyenler için sınırlı süreli bu fırsat, oyunu yeniden oynamak ya da ilk kez keşfetmek için mükemmel bir zamanlama olsa gerek.

Adres: Half-Life 2 (Steam)