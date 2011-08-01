Gülse Birsel İmzalı Disney+ Filmi Duyuruldu: Yılbaşı Gecesi

Türkiye pazarına geçtiğimiz haziran ayında hızlı bir giriş yapan Disney+, ülkemizdeki yerli yapımların sayısını artırmaya devam ediyor. Dijital platform, "Kaçış" ve "Dünyayla Benim Aramda" gibi yerli yapımlara ek yeni yerli yapımı "Yılbaşı Gecesi"ni duyurdu.

Gülse Birsel imzalı olan Yılbaşı Gecesi'nin oyuncu kadrosunda; Gülse Birsel, Zeynep Güngör, İrem Sak, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Cengiz Bozkurt, Alina Boz ve Şebnem Bozoklu gibi yıldız isimlere Alican Yücesoy, Ayta Sözeri, Derya Karadaş, Emir Benderlioğlu, Fatih Artman, Kubilay Tunçer ve Nazmi Sinan Mıhçı da eşlik edecek.

Pandemi sonrası tüm sevdikleriyle yılbaşını geçirmek isteyen Didem’in sokağa çıkma yasağı haberini almasından sonra olayların gelişmesini anlatacak filmin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

Filmden paylaşılan görselleri aşağıda bulabilirsiniz...