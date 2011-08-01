GTA 6'nın İkinci Fragmanı Aldığı Toplam Görüntülemeyle Rekor Kırdı

Rockstar Games, kısa bir süre önce GTA 6'nın ikinci fragmanını yayınladı ve video ilk günde tüm platformlarda 475 milyondan fazla kez izlendi. Bu, şirketin açıklamasına göre tüm zamanların en büyük video lansmanı anlamına geliyor.

GTA VI'nın İkinci Fragmanı Rekor Kırdı

Karşılaştırma yapmak gerekirse, 2023'te çıkan ilk fragman aynı sürede 93 milyon izlenmeye ulaşmıştı. Yeni fragmana olan bu yoğun ilgi, 2013'te çıkan GTA V'in devamı olan bu açık dünya oyununun yarattığı büyük beklentiyi de ortaya koyuyor. Fragmanda kullanılan "Hot Together" (The Pointer Sisters) şarkısının dinlenme oranı da Spotify'da %182.000 artış gösterdi.

Hatırlatmak gerekirse, oyunun çıkış tarihi 26 Mayıs 2026 olarak belirlendi. Hikâye, GTA evrenindeki Vice City'de, yani Miami benzeri bir şehirde geçiyor.