GTA 6 için Beklenen İkinci Fragman Yayınlandı

GTA 6'nın uzun süredir beklenen ikinci fragmanı, bu hafta sürpriz bir şekilde oyunseverlerle buluştu. İlk izlenim olarak hikâye ve oyunun geçtiği dünyaya odaklanıldığı düşünülse de, geliştirici Rockstar Games tarafından yapılan açıklamada fragmanın “eşit oranda oynanış ve ara sahnelerden” oluştuğu belirtildi. Bu unsurların fragman boyunca neredeyse ayırt edilemez biçimde bütünleşmiş olması, oyunun ulaştığı teknik seviyeyi gözler önüne seriyor.

GTA 6'nın İkinci Fragmanı Geldi

Rockstar Games ayrıca, fragmanın tamamının PlayStation 5 üzerinde oyun içi görüntülerle kaydedildiğini doğruladı. Bu bilgi, fragmanın sonunda küçük puntolarla da yer aldı. Oyun, hem PS5 hem de Xbox Series X / S platformları için piyasaya sürülecek.

İlk fragmandan yaklaşık bir yıl sonra gelen bu yeni video, GTA VI’nın ertelenme haberinden hemen sonra yayınlandı. Başlangıçta bu sonbaharda çıkması planlanan oyun, 26 Mayıs 2026 tarihine ertelendi. Rockstar Games, bu kararını şu ifadelerle duyurdu:

“Sizlerin hak ettiği kalite düzeyine ulaşabilmek için bu ek süreye ihtiyacımız var.”

GTA VI’nın ikinci fragmanı, hem oyuncular hem de oyun sektörü profesyonelleri tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Fragmandaki görsel kalite, akıcı animasyon geçişleri ve genel atmosfer, Rockstar Games'in bu projeye ne denli özen gösterdiğini bir kez daha ortaya koydu.

Sonuç olarak, GTA VI’nın bu yeni fragmanı, sadece oyuna dair heyecanı artırmakla kalmadı, aynı zamanda Rockstar Games'in sektördeki teknik ve sanatsal standartlarını da yeniden tanımladığını gösteriyor.