GTA 6 Haritası GTA 5'in 3 Katı Olacak!

GTA hayranları için büyük gün yaklaşıyor! Grand Theft Auto 6'nın resmi duyurusu kapımızda, ancak duyurudan önce harita konusunda birkaç heyecan verici detay öğrenildi. Oyunun hayranları, sızdırılan klipleri analiz ederek muazzam bir harita oluşturdu. İşte GTA 6'nın muhtemel devasa haritasına dair detaylar!

GTA haritalama topluluğu, Twitter'da Jason From Gta 6 2.0 hesabı aracılığıyla paylaşılan bu heyecan verici haritayı bir araya getirdi. Kliplerden alınan koordinatlar ve mesafe ölçümleriyle oluşturulan bu harita, tahminlere göre önceki oyunun haritasının üç katı büyüklüğünde!

Ölçümlere göre, Vice City ile Port Gellhorn arasındaki mesafe, GTA 5 haritasının tam uzunluğu kadar. Bu da demek oluyor ki GTA 6, muazzam bir genişliğe ve çeşitliliğe sahip olacak.

Bilmeyenler için hatırlatalım: Twitter'da, oyunun yeni fragmanının geleceği müjdesi verilmişti. Henüz GTA 6'nın çıkış tarihi netleşmemiş olsa da, önümüzdeki aylarda oyunla ilgili daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor. Biz de heyecanla bekliyoruz, siz ne düşünüyorsunuz?