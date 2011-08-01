GTA 6 Ertelendi: Yeni Çıkış Tarihi 2026 Olarak Açıklandı

Rockstar Games, dünya çapında milyonlarca oyuncunun heyecanla beklediği Grand Theft Auto VI'nın çıkış tarihini 26 Mayıs 2026'ya ertelediğini duyurdu. İlk olarak 2025 sonbaharında piyasaya sürülmesi planlanan oyun için stüdyo, "oyuncuların beklediği ve hak ettiği kalite seviyesini yakalayabilmek" amacıyla daha fazla zamana ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Rockstar Games'ten Oyunculara Özür ve Teşekkür Mesajı

Rockstar Games'in resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, geliştirici ekip oyuncuların gösterdiği ilgi ve sabır için teşekkür ederken gecikmeden ötürü özürlerini de iletti:

"Beklediğinizden daha geç çıkacak olmasından dolayı çok üzgünüz. Yeni bir Grand Theft Auto oyununa gösterdiğiniz yoğun ilgi ve heyecan, tüm ekibimiz için ilham verici oldu. Oyunu tamamlayabilmemiz için gösterdiğiniz destek ve sabır için sonsuz teşekkür ederiz. Bugüne kadar piyasaya sürdüğümüz her oyunda amacımız, oyuncu beklentilerini aşmaktı. Grand Theft Auto VI da bu hedefin bir parçası. Kalite konusunda sizin hak ettiğiniz seviyeye ulaşmak için bu ek süreye ihtiyacımız olduğunu anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz."

Rockstar ekibi ayrıca, önümüzdeki dönemde oyunla ilgili daha fazla bilgi paylaşacaklarını da belirtti. Ayrıca, bu haberin ardından Take-Two’nun NASDAQ borsasındaki hisseleri, sabah saatlerindeki ön piyasa işlemlerinde yüzde 8 oranında düşüş yaşadı.