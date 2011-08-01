Google'ın Beklentileri Aşan Son Üç Aylık Kazancı!

Google'ın bağlı olduğu ana şirketi Alphabet, 2021'in ikinci çeyrek raporunu açıkladı. Açıklanan kazanç ile analistlerin beklentilerinin aşıldığı görüldü. Analistler tarafından açıklanan beklentilerde üç aylık kazanç 56 milyar dolar seviyesindeyken, şirketin kazancı 61.88 milyar dolar oldu. Şirketin mali raporunu açıklamasının ardından da hisse senetleri yüzde 2,64 oranında yükseldi.