Google'dan Küresel Hamle: Artık Yerel Alan Adları Yok!

Google, uzun süredir kullandığı ülkeye özel alan adlarını (örneğin google.com.tr gibi) tamamen rafa kaldıracağını resmen duyurdu. Şirket, bundan böyle tüm kullanıcıları doğrudan google.com adresine yönlendirecek. Eskiden ülkeye özgü alan adları (ccTLD) sayesinde yerel arama sonuçları sunulabiliyordu. Ancak Google artık, hangi alan adı kullanılırsa kullanılsın, kullanıcının konumuna göre sonuç gösterebilen bir teknolojiye sahip. Bu nedenle, şirketin açıklamasına göre ülke bazlı alan adlarına artık ihtiyaç duyulmuyor.

Google: "Konumunuz Zaten Bizi Yönlendiriyor"

Google bu kararı aslında yıllar önce almıştı. 2017’de yayınlanan bir blog yazısında şirket, arama sonuçlarının alan adına değil, kullanıcının fiziksel konumuna göre belirlendiğini açıklamıştı. O dönemde yapılan aramaların beşte biri konumla ilgiliydi. Günümüzde bu oranın daha da arttığı düşünülüyor. Google, 15 Nisan 2025 itibarıyla bu yönlendirme değişikliğini duyurdu. Önümüzdeki aylarda kademeli olarak uygulanacak bu geçişle birlikte, tüm kullanıcılar google.com adresine yönlendirilecek.