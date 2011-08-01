Google, YouTube'un 2019 Reklam Gelirini Açıkladı

1 trilyon dolarlık piyasa değerine yaklaşan, Google'ın da sahibi olan Alphabet, video paylaşım sitesi YouTube'un elde ettiği geliri ilk kez açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 2019'un son çeyreğinde YouTube, 4.7 milyar dolar reklam geliri elde etti. 2019 yılındaki toplam reklam geliri ise 15 milyar dolar. Paralı üye sayısı yaklaşık 2 milyon olan YouTube'un Google tarafından 2006 yılında 1.65 milyar dolara satın alındığını da hatırlatalım.

Açıklamada Alphabet şirketinin yıllık gelirlerinin %17 artarak 46 milyar dolar olduğu belirtildi. Bulut servislerinden 2.6 milyar dolar gelir elde eden Alphabet, bulut teknolojisinden 10 milyar dolar kazanan Amazon'un gerisinde kaldı.