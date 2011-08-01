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Google ve Mandiant Arasında Anlaşmaya Varıldı

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:24 - Tarih: 09 Mart 2022 - Yorum: 0

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Google, Mandiant'ı Satın AlıyorSiber güvenlik şirketi Mandiant, Google tarafından satın alınıyor. Adını SolarWinds saldırısını ortaya çıkarması ile daha da çok duyuran Mandiant için Google, nakit olarak 5.4 milyar dolar ödeyecek. Bu satın alma ile birlikte Google Cloud ekibine dahil olacak olan Mandiant, sektöründe 18 senelik bir geçmişe sahip olmasından ötürü, Google Cloud için de oldukça faydalı olacak gibi görünüyor.

Google, Siber Güvenlik Şirketi Maniant'ı Satın Alıyor

Google ve Mandiant

Şirket CEO'su Kevin Mandia ise bu konu ile ilgili olarak, "Google Cloud ile güçlerimizi birleştirecek olmaktan oldukça heyecan duyuyoruz," şeklinde memnuniyetlerini bildiren açıklamalarda bulundu. İlgili satın alma işleminin ise onayların ardından bu sene içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.


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