Google Translate Kadar Önemli Bir Çeviri Aracı: Deepl!

İngilizce veya başka bir dilin çevirilerini yapmak için çeşitli çeviri araçları kullanıyoruz ve maksimum verim almak istiyoruz. Google Translate, genelde başvurduğumuz ilk adres oluyor ancak eğer dilerseniz, farklı bir çeviri aracını da kullanabilirsiniz. Örneğin, yapay zekâ destekli Deepl ile 32 dilde çeviri yapabilirsiniz. Bu içeriğimizde sizlerle, Deepl nedir? açıklıyor olacağız.

Deepl, yapay zekâ destekli oluşturulmuş bir çeviri aracıdır. Eğer isterseniz, Deepl’i, bilgisayarınıza indirebilirsiniz ya da uzantı olarak tarayıcınıza ekleyebilirsiniz. Çeviri aracının mobil uygulamaları da mevcut.

Alternatif çeviri araçları arıyor iseniz, Deepl’e bir şans vermeyi düşünebilirsiniz.

Çeviri Aracı: https://www.deepl.com/translator