Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Google Translate Kadar Önemli Bir Çeviri Aracı: Deepl!

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 21:07 - Tarih: 29 Nisan 2024 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Deeplİngilizce veya başka bir dilin çevirilerini yapmak için çeşitli çeviri araçları kullanıyoruz ve maksimum verim almak istiyoruz. Google Translate, genelde başvurduğumuz ilk adres oluyor ancak eğer dilerseniz, farklı bir çeviri aracını da kullanabilirsiniz. Örneğin, yapay zekâ destekli Deepl ile 32 dilde çeviri yapabilirsiniz. Bu içeriğimizde sizlerle, Deepl nedir? açıklıyor olacağız.

Çeviri Aracı: Deepl

Deepl, yapay zekâ destekli oluşturulmuş bir çeviri aracıdır. Eğer isterseniz, Deepl’i, bilgisayarınıza indirebilirsiniz ya da uzantı olarak tarayıcınıza ekleyebilirsiniz. Çeviri aracının mobil uygulamaları da mevcut.

Deepl Google Chrome Eklentisi

Alternatif çeviri araçları arıyor iseniz, Deepl’e bir şans vermeyi düşünebilirsiniz.

Çeviri Aracı: https://www.deepl.com/translator


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık