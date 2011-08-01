Google'ın Play Store plâtformu için sürekli olarak güvenlik önlemleri aldığı bir gerçek. Çünkü kötücül amacı olan insanlar bir şekilde zararlı aksiyonlar alabilmektedir. Yapılan açıklamalara göre, kademeli olarak, Play Store geliştiricilerinden telefon numarası ve e-posta adresi doğrulamaları talep edilecek. Ayrıca adres bilgilerinin doğru bir şekilde girilmesi de gerekeceği için, bu durum ise ilgili hesapların yüksek olasılıkla daha güvenilir olmasını sağlayacak.

Google Play Store Geliştirici Hesapları için Ek Güvenlik Önlemleri

Geliştirici hesapları için iki adımlı doğrulama özelliğinin aktif edilmesi de zorunlu kılınacak. İlgili işlemlerin ise belirtmiş olduğumuz gibi kademeli olarak gerçekleştirilmesi beklenmekte olup, Google'ın alacağı bu önlemler ile Play Store'u daha güvenli tutmayı amaçladığı dile getirilebilmektedir.