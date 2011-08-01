Google Play Store 495 Hatası Nedir? Çözümü Nasıl?

Ücretli ya da ücretsiz olarak oyun ve uygulamaların yanı sıra kitap ve film vb. içeriklerin de yer aldığı Google Play Store, Android işletim sistemli akıllı cihazlarda kullanılmaktadır. Google Play Store 495 hatası gibi bazen play store hataları karşımıza çıkabiliyor. Bu yazımızda da Google Play Store 495 hatası çözümü hakkında konuşacağız.

Google Play Store 495 Hatası Çözümü

Bazen yazılımsal hataların olduğu Google Play hataları, kullanıcılar tarafından internet üzerinden araştırılmaktadır. Bunlardan biri olan Play Store 495 hatası şeklinde çıkan uyarı mesajı da genellikle güncelleme hatası olarak görülmektedir.

Google Play Store güncelleme hatası olarak 495 hatası aldıysanız, şu adımları deneyebilirsiniz.

Öncelikle telefonunuzda " Ayarlar " bölümüne girin.

" bölümüne girin. Ardından " Uygulamalar " kısmını açın ve " Google Play Store " uygulaması içine girin.

" kısmını açın ve " " uygulaması içine girin. Son olarak uygulamanın " Verileri Sil - Önbelleği Sil " işlemini yapın.

" işlemini yapın. Bu işlemlerin ardından sorununuzun düzelmiş olması gerekmektedir. Ancak sorun giderilmez ise Google Play'e farklı bir hesap ile giriş yaparak, deneyebilirsiniz.

Bu yazımızda Google Play Store 495 hatası çözümü hakkında bilgi vermeye çalıştık. Farklı Play Store hataları alıyorsanız, aşağıdaki yorum alanından bizlere iletebilirsiniz. Ayrıca çözdüğünüz hata kodları varsa, çözüm yollarını diğer ziyaretçilerimiz için yazabilirsiniz.