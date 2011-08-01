Google Haberler'e kayıt olmak geçmişte oldukça zor idi. Günümüzde ise, Blogger ile bile kayıt olmak mümkündür. Ancak... Google News'e kayıt olduktan sonra, Haberler sekmesinde çıkmak pek mümkün olmamaktadır. Dolayısı ile bunun için kayıt olmanız pek de sonuç vermeyecektir. Bakıldığında, eğer ki bir blog sayfanız var ise, elbette Google News'e kayıt olmak isteyebilirsiniz.

Google News'e Kayıt Olmak Gerekli mi? Faydası Var mı?

Faydası ise, şu şekilde var... Kesinlikle, içeriklerinizin indeks alma hızı artacaktır. Çünkü içeriğiniz, feed adresinizden çekilip, ortalama 5-15 dakika içerisinde Google Haberler sayfanızda görüntülenir ve o zaman Google dizinin de yer alacaksınız. Yani index hızını artırma konusunda oldukça faydalıdır. Eğer sitenizin tasarımından, içeriğinden eminseniz, Google Haberler'e başvurmanızı tavsiye ederiz. Faydasını görürsünüz.

Not: Bazı insanlar forumlarda v.b. ücretli Google News kaydı için hizmet verdiklerini söyleyebilirler. Hiçbir zaman bu tip insanlara para vermenize gerek yok. Söylediğimiz gibi, artık Google Haberler'e kayıt olmak ve kabul edilmek zor değil. Kendiniz birkaç kaynağı araştırıp, hemen bugün bile kaydınızı tamamlayarak, incelemeye gönderebilirsiniz. Kimseye bu yönde paranızı kaptırmanıza gerek yoktur. Bunu kolaylıkla kendiniz de yapabilirsiniz.