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Google Koyu Tema Açma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:00 - Tarih: 24 Eylül 2021 - Yorum: 0

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Google Koyu Tema Açma Nasıl Yapılır?Google koyu tema özelliği uzun zamandır bekleniyordu. Aslında Google'da koyu tema kullanmak için çeşitli uzantılar da bulunuyor. Ancak eklenti kullanmadan bu özellikten yararlanmak elbette daha pratik ve hızlı. Sonunda, Google koyu tema özelliği gelmiş durumda. Aşağıdaki adımları izleyerek siz de Google koyu tema açmak nasıl oluyor, bu yönde bilgi edinebilirsiniz.

Google Koyu Tema Açma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Arama ayarları sekmesine tıklıyoruz.

Google Koyu Tema Açmak - 1

2) Sol menüdeki Görünüm bölümüne giriş yapalım.

Google Koyu Tema Açmak - 2

3) İlgili bölümdeki Koyu tema adlı seçeneği seçiyoruz.

Google Koyu Tema Açmak - 3

4) Kaydet adlı butona tıklayarak işlemleri tamamlayabiliriz.

Google Koyu Tema Açmak - 4

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