Google koyu tema özelliği uzun zamandır bekleniyordu. Aslında Google'da koyu tema kullanmak için çeşitli uzantılar da bulunuyor. Ancak eklenti kullanmadan bu özellikten yararlanmak elbette daha pratik ve hızlı. Sonunda, Google koyu tema özelliği gelmiş durumda. Aşağıdaki adımları izleyerek siz de Google koyu tema açmak nasıl oluyor, bu yönde bilgi edinebilirsiniz.

Google Koyu Tema Açma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Arama ayarları sekmesine tıklıyoruz.

2) Sol menüdeki Görünüm bölümüne giriş yapalım.

3) İlgili bölümdeki Koyu tema adlı seçeneği seçiyoruz.

4) Kaydet adlı butona tıklayarak işlemleri tamamlayabiliriz.