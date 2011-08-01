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Google ile İletişime Geçmek İmkânsız Değil (Etkili Yöntem)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:20 - Tarih: 24 Ağustos 2020 - Yorum: 0

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Google ile İletişime Geçmek İmkânsız Değil (Etkili Yöntem)Google, oldukça büyük bir firma. Dolayısı ile yüzlerce hizmeti olduğu için, direkt iletişime geçebilmek de pek kolay olmasa gerek. Yani Google hizmetleri hakkında ve yaşadığınız herhangi bir sorun ile ilgili olarak, Google'a e-posta göndermek isteyebilirsiniz. Sizlerle bir yöntem paylaşmak istiyorum.

Eğer ki, Google depolama alanı artırmak için Google One kullanıyorsanız, Google'a tüm hizmetleri hakkında, e-posta göndermek mümkün kılınmıştır.

AYRICA: Google One Depolama Kullanımını Öğrenelim

Bu elbette ücretli bir servis. Ancak eğer ki bu servisten yararlanıyor iseniz, Google ile ilgili diğer hizmetleri hakkında da bilgi edinmek adına, direkt e-posta göndermeniz mümkündür. Aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Google ile İletişime Geçmek İmkânsız Değil (Etkili Yöntem)

1) Öncelikle Google One'a giriş yapıyoruz.

2) Sol menüdeki Destek bölümüne girelim.

Google ile İletişime Geçmek İmkânsız Değil (Etkili Yöntem)

3) E-posta gönder butonu ile formu doldurarak Google'a e-posta gönderebilirsiniz. 1-3 gün içerisinde e-postanıza yanıt verilecektir.

Google ile İletişime Geçmek İmkânsız Değil (Etkili Yöntem)

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