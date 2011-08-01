Google Hesabıyla Girmiş Olduğunuz Site ve Uygulamaları Öğrenin!

Herhangi bir uygulamayı kullanırken, genellikle Google hesabımızla giriş yapıyoruz ve bilgilerimizi paylaşıyoruz. Ancak, eğer tam olarak Google hesabınızla hangi uygulamalara giriş yaptığınızı ve bilgilerinizi paylaştığınızı bilmiyor iseniz, bunu öğrenmenin bir yolu var. Bu içeriğimizde Google hesabıyla girmiş olduğunuz site ve uygulamaları öğrenmenin yolunu sizlerle paylaşacağız.

Google Hesabıyla Girmiş Olduğunuz Site ve Uygulamalar!

İlk önce, Google üzerinde iken, sağ kısımda profil resmine tıklıyoruz ve akabinde açılan mini pencereden, “Google Hesabınızı Yönetin” bağlantısını açıyoruz.

Devam ediyoruz ve sol pencereden, “Veriler ve Gizlilik” ilkesini görüntülüyoruz.

Buradan, “Kullandığınız uygulama ve hizmetlerdeki veriler” bağlantısına tıklıyoruz.

Son olarak, kullandığınız üçüncü taraf uygulama ve hizmetleri buradan görüntüleyebilirsiniz. Hepsi bu kadar…

Bu yazımızda sizlerle, Google hesabınızla girmiş ve bilgilerinizi paylaşmış olduğunuz üçüncü taraf uygulamaları öğrenme nasıl yapılır? paylaşmak istedik. Faydalı olmasını diliyoruz.