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Google Hesabıyla Girmiş Olduğunuz Site ve Uygulamaları Öğrenin!

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 15:55 - Tarih: 18 Mayıs 2024 - Yorum: 0

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GoogleHerhangi bir uygulamayı kullanırken, genellikle Google hesabımızla giriş yapıyoruz ve bilgilerimizi paylaşıyoruz. Ancak, eğer tam olarak Google hesabınızla hangi uygulamalara giriş yaptığınızı ve bilgilerinizi paylaştığınızı bilmiyor iseniz, bunu öğrenmenin bir yolu var. Bu içeriğimizde Google hesabıyla girmiş olduğunuz site ve uygulamaları öğrenmenin yolunu sizlerle paylaşacağız.

Google Hesabıyla Girmiş Olduğunuz Site ve Uygulamalar!

  • İlk önce, Google üzerinde iken, sağ kısımda profil resmine tıklıyoruz ve akabinde açılan mini pencereden, “Google Hesabınızı Yönetin” bağlantısını açıyoruz.
Google Hesap Yönetimi
  • Devam ediyoruz ve sol pencereden, “Veriler ve Gizlilik” ilkesini görüntülüyoruz.
Google Hesap Yönetimi Gizlilik
  • Buradan, “Kullandığınız uygulama ve hizmetlerdeki veriler” bağlantısına tıklıyoruz.
Google Hesap Yönetimi Gizlilik Ayarları
  • Son olarak, kullandığınız üçüncü taraf uygulama ve hizmetleri buradan görüntüleyebilirsiniz. Hepsi bu kadar…
Google Hesap Yönetimi Gizlilik Ayarları Nasıl Yapılır?

Bu yazımızda sizlerle, Google hesabınızla girmiş ve bilgilerinizi paylaşmış olduğunuz üçüncü taraf uygulamaları öğrenme nasıl yapılır? paylaşmak istedik. Faydalı olmasını diliyoruz.


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